Якшәмбе Татарстанда бераз яңгыр һәм җил көтелә

Якшәмбе, 22 сентябрьдә, Татарстанда урыны белән бераз яңгыр ява. ТР Гидрометеорология үзәге фаразына караганда, республикада җил секундына 6-11 метр тизлек белән көньяк-көнбатыштан исәчәк, урыны белән секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк.
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