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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Якшәмбе Татарстанда бераз яңгыр һәм җил көтелә

Якшәмбе Татарстанда бераз яңгыр һәм җил көтелә

Якшәмбе, 22 сентябрьдә, Татарстанда урыны белән бераз яңгыр ява. ТР Гидрометеорология үзәге фаразына караганда, республикада җил секундына 6-11 метр тизлек белән көньяк-көнбатыштан исәчәк, урыны белән секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк.

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