В ремастере TES 4: Oblivion можно обнаружить Глотку Мира – самую высокую гору в Там...

В ремастере TES 4: Oblivion можно обнаружить Глотку Мира – самую высокую гору в ТамриэлеПару дней назад состоялся релиз долгожданного ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, который буквально взорвал интернет своим появлением и тем самым привлек огромное внимание аудитории.