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Новости от Богданова

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Ответ В. Богданова политику Чубарову о принадлежности Крыма.

Ответ В. Богданова политику Чубарову. Будьте Чубаров реалистом, а не демагогом. Сегодня ВСУ и их союзники отчаянно дерутся, проливая кровь и погибая в боях за возвращение многострадального Крыма - подарка бесноватым Хрущёвым.

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