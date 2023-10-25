Ответ В. Богданова политику Чубарову о принадлежности Крыма.

Ответ В. Богданова политику Чубарову. Будьте Чубаров реалистом, а не демагогом. Сегодня ВСУ и их союзники отчаянно дерутся, проливая кровь и погибая в боях за возвращение многострадального Крыма - подарка бесноватым Хрущёвым.
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