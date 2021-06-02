Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Крым никогда не вернётся в Украину пока существует Россия т.к. это исконно русская территория великой империи ! Все г...В Госдуме прокомм...
  • Виктор Луговой
    Ой, и по Винодела Егорова... Комбинат-то хотя бы не пострадал? Там же подвалы в несколько этажей, там такие вещи хран...Дезинфекция систе...
  • Алексей Каширин
    Не братья они нам , г....ы ч.......еСудак и болгарски...

Состоялось заседание Единой Межведомственной рабочей группы Ленинского района по вопросам поступления налогов, сборов, имущественных платежей и трудового законодательства

Состоялось заседание Единой Межведомственной рабочей группы Ленинского района по вопросам поступления налогов, сборов, имущественных платежей и трудового законодательства

31 мая 2021 года в Администрации Ленинского района финансовым управлением Администрации Ленинского района под председательством Заместителя Главы Администрации Ленинского района Юлии Колесниченко при участии представителей прокуратуры Ленинского района Республики Крым, МИФНС России №7 по Республике Крым, представителей филиала №13 ГУ – РО Фонда социального страхования РФ по Республике Крым, Территориального отделения Государственного казенного учреждения РК «Центр занятости населения» в Ленинском районе, ДТСЗН Администрации Ленинского района и сотрудников структурных подразделений Администрации Ленинского района было проведено заседание Единой Межведомственной рабочей группы Ленинского района по вопросам поступления нЧитайте полную новость на Crimea-news.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх