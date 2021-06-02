Состоялось заседание Единой Межведомственной рабочей группы Ленинского района по вопросам поступления налогов, сборов, имущественных платежей и трудового законодательства

31 мая 2021 года в Администрации Ленинского района финансовым управлением Администрации Ленинского района под председательством Заместителя Главы Администрации Ленинского района Юлии Колесниченко при участии представителей прокуратуры Ленинского района Республики Крым, МИФНС России №7 по Республике Крым, представителей филиала №13 ГУ – РО Фонда социального страхования РФ по Республике Крым, Территориального отделения Государственного казенного учреждения РК «Центр занятости населения» в Ленинском районе, ДТСЗН Администрации Ленинского района и сотрудников структурных подразделений Администрации Ленинского района было проведено заседание Единой Межведомственной рабочей группы Ленинского района по вопросам поступления нЧитайте полную новость на Crimea-news.