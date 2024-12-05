Новая жизнь и два образования: стало известно, как сложилась судьба «мальчика-маугли» из Подольска, которого воспитывала овчарка

Почти двадцать лет назад в подмосковном Подольске произошёл случай, который потряс многих: в одной из квартир, запертой без доступа к цивилизации, был обнаружен мальчик-маугли, чья судьба напоминает известную историю о ребёнке, выросшем среди животных.
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