Новая жизнь и два образования: стало известно, как сложилась судьба «мальчика-маугли» из Подольска, которого воспитывала овчарка

Почти двадцать лет назад в подмосковном Подольске произошёл случай, который потряс многих: в одной из квартир, запертой без доступа к цивилизации, был обнаружен мальчик-маугли, чья судьба напоминает известную историю о ребёнке, выросшем среди животных.