В суде рассказали, как продавали сосновый бор в Шелтозере

Прокурор настаивает, что в частную собственность попали земли лесфонда В Прионежском районном суде с августа 2024 года рассматривается иск Карельского межрайонного природоохранного прокурора и Департамента лесного хозяйства по СЗФО к Вячеславу Горбачева и его сыновьям — Артему и Александру.
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