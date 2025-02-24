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В Алтайском крае зафиксировали волну ложных минирований

В Алтайском крае зафиксировали волну ложных минирований

Правоохранители проверяют объекты и ищут преступников, а здания обследуются взрывотехниками и кинологами В Алтайском крае зафиксирована волна ложных сообщений о минировании мест массового скопления людей и социально значимых объектов.

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