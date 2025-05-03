Первомайский котопёс: возьмите из приюта трепетную собаку Картошку или ласкового кота Бублика

Два мега-питомца очень ждут встречи со своими людьми. фото: приют БирюлевоМайские праздники — это время, когда можно осуществить свои давние мечты: съездить на шашлыки, перекрасить кухню и, конечно, обзавестись самым верным другом — питомцем.
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