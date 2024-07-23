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Царьград

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Путь для молодежи: число самозанятых до 18 лет выросло в 1,5 раза

Путь для молодежи: число самозанятых до 18 лет выросло в 1,5 раза

В 2023 году число самозанятых граждан России до 18 лет увеличилось в 1,5 раза и достигло 146 тысяч.«Известия» со ссылкой на данные ФНС сообщает о росте заинтересованности подростков этим налоговым режимом.

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