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Царьград

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Директор школы № 1448: Современная образовательная среда мотивирует детей

Директор школы № 1448: Современная образовательная среда мотивирует детей

Обновлённые по программе "Моя школа" пространства помогают формировать комфортную образовательную среду, делают учебный процесс разнообразнее и создают для детей дополнительные возможности для развития.

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