Принц Гарри встретился с отцом в Великобритании, но не собирается мириться с братом

Принц Гарри провёл 45-минутную встречу со своим отцом Карлом III, у которого ранее обнаружили рак. Его заметили в автомобиле Range rover, заезжающим на территорию резиденции Кларенс-Хаус, где сейчас находится король.
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