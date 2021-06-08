Россия будет трезвой — сделан еще один шаг в восстановлении системы вытрезвителей

Приказом МВД определен порядок и ситуации, когда нетрезвых граждан будут доставлять в вытрезвители. Из нового — теперь забирать пьяных можно и из квартирВ МВД утвердили порядок доставления пьяных россиян в вытрезвители, в том числе из квартир.