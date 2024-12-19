Зимородок — что за птица и почему так называется. Интересные факты о зимородке

Птица зимородок Как выглядит: описание и фото Где обитает Чем питается Почему птица зимородок так называется Интересные факты Легенды Птица зимородок Фото: Sumruay Rattanataipob/Shutterstock/FOTODOM Зимородки — крошечные птицы, которые принадлежат к отряду ракшеобразные.