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ИА Регнум

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Верещук: украинцы в Польше стали опасаться говорить на своем языке

Верещук: украинцы в Польше стали опасаться говорить на своем языке

Украинцы, проживающие в Польше, всё чаще сталкиваются с травлей и враждебным отношением, из-за чего некоторые опасаются говорить на родном языке в общественных местах.

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