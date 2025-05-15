Хуситы трижды за сутки ударили по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Израильский аэропорт Бен-Гурион подвергся атаке хуситов три раза за последние сутки. Для бомбардировки аэродрома повстанцы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил их представитель Яхья Сариа.
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