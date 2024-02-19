Гусев о погоне за Мозякиным: «Я не стремлюсь к рекорду, не особо сильно слежу за этим. Для меня важнее командная победа»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Форвард «Динамо» набрал 84 (22+62) очка в Фонбет чемпионате КХЛ – это его личный рекорд. Мозякину принадлежит рекорд лиги по количеству набранных очков за регулярный чемпионат – 85 (48+37) баллов в сезоне-2016/17.