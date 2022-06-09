В Новосибирской области прошло торжественное вручение паспортов

Подразделениями по вопросам миграции территориальных МВД России на районном уровне, подчиненными ГУ МВД России по Новосибирской, проведены торжественные мероприятия по вручению паспортов гражданина Российской Федерации детям, достигшим возраста 14 лет.
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