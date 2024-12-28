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Посол РФ в Белгии Токовинин: в ЕС ждут реакцию Трампа на конфликт на Украине

Посол РФ в Белгии Токовинин: в ЕС ждут реакцию Трампа на конфликт на Украине

Global Look Press/Telmo Pinto/Keystone Press Agency Власти ряда европейский стран ждут реакцию избранного президента США Дональда Трампа на конфликт на Украине и его действий, чтобы решить, что делать самим, и как реагировать на происходящее.

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