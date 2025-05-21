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За минувшую ночь над регионами РФ сбили 159 вражеских БПЛА

За минувшую ночь над регионами РФ сбили 159 вражеских БПЛА

Российские силы и средства ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку украинских БПЛА. В период с 20:00 20 мая по 7:00 21 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 159 украинских беспилотникаРоссийские силы и средства ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку украинских БПЛА.

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