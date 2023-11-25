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Василевский одержал победу в 1-м матче в сезоне, отразив 22 из 24 бросков «Каролины». Вратарь «Тампы» восстановился после операции

Вратарь «Тампы» отразил 22 из 24 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (8:2).  В сентябре россиянин успешно перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника.

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