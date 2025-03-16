Al Masirah: США ударили по захваченному хуситами судну под флагом Багам

Houthi Military Media/Handout via REUTERS Армия США атаковала ходившее под флагом Багамских островов грузовое судно Galaxy Leader, в 2023 году захваченное йеменскими хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах".
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