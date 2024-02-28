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Проверьте ваш интеллект: очень сложный тест, только 1% людей с высоким IQ может найти яблоко на этом рисунке

Проверьте ваш интеллект: очень сложный тест, только 1% людей с высоким IQ может найти яблоко на этом рисунке

А вы попадете в яблочко? фото: Jagran JoshПрохождение тестов, основанных на картинках-головоломках, — это вам не дрыгоножество, рукомашество и пустопорожнее времяпрепровождение: такое занятие активизирует ваше критическое мышление и обостряет наблюдательные способности, стимулирует работу мозга и улучшает навыки решения нетривиальных задач.

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