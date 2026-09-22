Камерун: Два человека были убиты и несколько пропали без вести в результате столкновений между общинами Бамбуи и Кеджом возле Абонгпфена, к северу от Баменды, Северо-Западный регион, 21 сентября.
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