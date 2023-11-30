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В Новокузнецке собираются строить современный крытый рынок возле вокзала

В Новокузнецке собираются строить современный крытый рынок возле вокзала

Сейчас на месте, где построят современное здание, находится «блошиный» рынок.Новокузнечане поинтересовались у главы города Сергея Кузнецова, будет ли построен рынок на улице Транспортной, где сейчас расположены торговые ряды и идет стихийная торговля прямо с земли.

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