Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Командиры ВСУ начали отказываться от выполнения приказов главкома Сырского

Командиры ВСУ начали отказываться от выполнения приказов главкома Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский оказался под давлением сразу с двух сторон — как со стороны военного командования, так и со стороны руководства страны, сообщает «Военное обозрение».

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