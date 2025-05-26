Командиры ВСУ начали отказываться от выполнения приказов главкома Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский оказался под давлением сразу с двух сторон — как со стороны военного командования, так и со стороны руководства страны, сообщает «Военное обозрение».
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