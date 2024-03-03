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В США заявили о праве России ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине

В США заявили о праве России ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Россия имеет право на ответ НАТО после слов канцлера ФРГОлафа Шольца о том, что подразделения Великобритании уже находятся на территории Украины для управления ракетами Storm Shadow, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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