В США заявили о праве России ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Россия имеет право на ответ НАТО после слов канцлера ФРГОлафа Шольца о том, что подразделения Великобритании уже находятся на территории Украины для управления ракетами Storm Shadow, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.