Куда двинутся цены на жилье в Петербурге

Осень на рынке недвижимости Северной столицы обещает быть жаркой. Рынок жилой недвижимости в России этим летом пережил период бурных изменений, вызванных, в первую очередь, резким сокращением доступности льготных ипотечных программ, а также значительным ростом стоимости жилищных кредитов в связи с решением Банка России поднять ключевую ставку до 18% годовых.
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