Live: запуск пилотируемого корабля «Союз МС‑29» к МКС

В космосе сегодня пахнет не только озоном, но и большой политикой. Пока ракета «Союз-2.1а» готовилась вывести на орбиту корабль «Союз МС-29» с новым экипажем, на Байконуре проходили переговоры глав «Роскосмоса» и NASA.