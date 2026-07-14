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Мировое обозрение

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Live: запуск пилотируемого корабля «Союз МС‑29» к МКС

Live: запуск пилотируемого корабля «Союз МС‑29» к МКС

В космосе сегодня пахнет не только озоном, но и большой политикой. Пока ракета «Союз-2.1а» готовилась вывести на орбиту корабль «Союз МС-29» с новым экипажем, на Байконуре проходили переговоры глав «Роскосмоса» и NASA.

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