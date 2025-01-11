Рейс из Еревана в Саратов перенаправили на запасной аэродром

На запасные аэродромы перенаправили рейсы из Еревана и Москвы из-за закрытия аэропорта Саратова.Следовавшие в аэропорт Саратова рейс "Ширак Авиа" из Еревана, а также рейс "Аэрофлота" из Москвы перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Волгоград.