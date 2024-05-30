WSJ: Трамп хочет сделать Маска своим советником после победы на выборах

Какой пост может получить предприниматель, узнала газета The Wall Street Journal. Если Дональд Трамп победит на предстоящих в США президентских выборах, он может включить в свою команду предпринимателя Илона Маска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии