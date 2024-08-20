Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Что Охлобыстин кукарекает об этой алкашной скотине наверное что бы не забыли?Охлобыстин расска...
  • Юрий Николаев
    Ну да, всё верно. Но террористы на украине ТО ЖЕ получают помощь из за границы, ДА ЕЩЁ КАКУЮ! Но они до сих пор почем...Путин: террористы...
  • Игорь Васиков
    Вот это новость! Кто-бы мог подумать...СВР: операция ВСУ...

В Грузии запретят партию Саакашвили при одном условии

В Грузии запретят партию Саакашвили при одном условии

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена объявить оппозиционную партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх