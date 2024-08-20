В Грузии запретят партию Саакашвили при одном условии

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена объявить оппозиционную партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах.
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