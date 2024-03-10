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"Смертоносная комбинация". В Китае восхитились этим российским оружием

"Смертоносная комбинация". В Китае восхитились этим российским оружием

© РИА Новости Станислав Красильников   2 дня назад 6,8K прочитали В течение долгого времени Запад заявлял, будто военная мощь России не так уж велика.

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