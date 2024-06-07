Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является наименьшей проблемой в российском школьном образовании.
Основатель Superjob Захаров: ЕГЭ является наименьшей проблемой в образовании
Комментарии
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Ed Red
Главная проблема это стада якобы эффективных менеджеров, из числа вечно своих человечков, на всех уровнях руководства образованием, никогда не имевших к образованию какого либо отношения, плюс выморочные зарплаты для реально работающих педагогов и основное - нежелание и ужу неумение решать эти проблемы. Остается только импорт, завоз учителей и руководителей из стран, где эти беды обошли.
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