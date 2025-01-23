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Frank Media

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Первую сертификацию финансовых аналитиков успешно прошли 60% кандидатов

Первое пилотное тестирование финансовых аналитиков успешно прошли 58,9% участников, сообщили Frank Media его организаторы, Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Ассоциация финансовых аналитиков (АФА).

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