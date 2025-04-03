США отключили вещание на Россию знаменитой радиостанции Холодной войны

Спутник с которого на Россию транслировались передачи «Радио Свобода» (организация, признанная нежелательной в РФ) отключен властями США, сообщил 3 апреля ее руководитель Стивен Капус Agence France-Presse.
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