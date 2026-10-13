📚Эксперт рассказал, как в Малой академии наук школьникам помогают реализовать исследовательский потенциал Лауреат первой национальной премии «Страну Меняют Люди» Антон Артамкин отметил, что совместная работа, которая сегодня ведётся в стране с помощью разных подходов и форматов, помогает рано пробудить у детей интерес к сложным научным направлениям.
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