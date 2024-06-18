Миссия выполнима: Рютте предлагает сделку Орбану, чтобы возглавить НАТО

Премьер-министр Нидерландов проводит переговоры с венгерским коллегой, пытаясь с помощью кулуарных договоренностей положить конец блокировке Будапештом назначения генеральным секретарем альянса давно утвержденной на Западе кандидатуры.
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