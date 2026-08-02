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Никола Мельников и Continuum Orchestra представят проект: «Прокофьев 135: эпос миф»

Никола Мельников и Continuum Orchestra представят проект: «Прокофьев 135: эпос миф»

В последнюю субботу этого лета в Большом партере музея-заповедника «Архангельское» состоится мировая премьера: неоклассический музыкант и композитор Никола Мельников выступит в роли дирижера нового оркестра CONTINUUM ∞ ORCHESTRA, представив программу «Прокофьев 135: эпос и миф».

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