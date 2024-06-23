В России принято считать Сербию очень дружественной нам страной, а сербов — братьями-славянами. Вроде всё так и есть на деле.
Президент Сербии подтвердил реэкспорт боеприпасов на 800 млн евро, которые могли достаться Украине
Комментарии
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Валентин Щербаков
Вучич давно перенял бурную деятельность своего двуличного друга Эрдогана, такая же политическая проститутка и такой же пиндосовский жополиз, тем более, что бабки не пахнут....
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39 мин.
Алекс Сэм
В рот в который помещается два соска, могут поместиться два х.я. Так что главный серб зря это...
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31 мин.
Алексей Тан
Вучич православный, славянин, на него можно гадить.... А вот Лука из Белярюси... он свой!!... и то что он плотно сотрудничал, с ЗЕЛЕНСКИМ... и поставлял туда, технику и ТОПЛИВО... и то что белярюси, воюют на стороне украинЧев... то что Лука, в 2018-ом, полностью открыл, границу, для продукции, ЗАПРЕЩЁННОЙ в России и чем сильно ударил... развивающее Российское С/Х... так ...он ВАШ свой!!... такой же инородец... как и зеленские, и вальцманы.... И Крым то он не признал Российским... как и евреи Израиля.
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14 мин.
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