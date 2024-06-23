Президент Сербии подтвердил реэкспорт боеприпасов на 800 млн евро, которые могли достаться Украине

Алексей Тан

Вучич православный, славянин, на него можно гадить.... А вот Лука из Белярюси... он свой!!... и то что он плотно сотрудничал, с ЗЕЛЕНСКИМ... и поставлял туда, технику и ТОПЛИВО... и то что белярюси, воюют на стороне украинЧев... то что Лука, в 2018-ом, полностью открыл, границу, для продукции, ЗАПРЕЩЁННОЙ в России и чем сильно ударил... развивающее Российское С/Х... так ...он ВАШ свой!!... такой же инородец... как и зеленские, и вальцманы.... И Крым то он не признал Российским... как и евреи Израиля.