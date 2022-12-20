Игорь Матвиенко осудил сбежавших из России звезд на награждении в Кремле

В Кремле чествовали людей, которые своим мужеством и трудом внесли огромный вклад в развитие страны. Среди тех, кому президент вручил государственные награды, были участники специальной военной операции, журналисты, врачи, ученые и деятели культуры.
В Кремле чествовали людей, которые своим мужеством и трудом внесли огромный вклад в развитие страны. Среди тех, кому президент вручил государственные награды, были участники специальной военной операции, журналисты, врачи, ученые и деятели культуры.
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