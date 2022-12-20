Пятый канал

31 259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valermaler Valermaleroff
    Не самая плохая смерть!В Петербурге пожи...
  • Олег Херсонский
    Дебил, что с него взять. Твоя сраная НАТО давно воюет с Россией и, если бы мы не щадили украинские города, а бомбили ...Американский поли...
  • Галина
    Он,этот урод,как наши говорят "ничего не может",но хоть что-то делает.А наше руководство может,но не хочет и  не буде...Зеленский вылетел...

Игорь Матвиенко осудил сбежавших из России звезд на награждении в Кремле

Игорь Матвиенко осудил сбежавших из России звезд на награждении в Кремле

В Кремле чествовали людей, которые своим мужеством и трудом внесли огромный вклад в развитие страны. Среди тех, кому президент вручил государственные награды, были участники специальной военной операции, журналисты, врачи, ученые и деятели культуры.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх