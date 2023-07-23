Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков потребовал не забывать о былых заслугах сеньоры Исинбаевой и возмутился излишне резкой негативной реакцией общественности на её заявления.
Давайте вспомним былые заслуги!
Комментарии
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zЗ
znm_ek Зенин
И нашим и вашим...
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16 час.
Надежда Белугина
Песков всех "синьор" защищает от "свирепого" русского народа.
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16 час.
Уя
Уфимцев я
А что, у нас господин Песков Суркова заменил на политическом небосклоне? Стал проводить с недавних пор свою, песковскую идеологию в стране... Вот до чего доводит вакуум в таких важных вопросах внутренней жизни страны: человек по связям с обществом ...начинает формировать идеологию внутри общества?
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14 час.
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