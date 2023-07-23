Давайте вспомним былые заслуги!

Уя

Уфимцев я

А что, у нас господин Песков Суркова заменил на политическом небосклоне? Стал проводить с недавних пор свою, песковскую идеологию в стране... Вот до чего доводит вакуум в таких важных вопросах внутренней жизни страны: человек по связям с обществом ...начинает формировать идеологию внутри общества?