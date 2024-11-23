Выпускали миллионами: какие отечественные грузовики были самыми успешными

Первым автомобилем в моей стране, продажи которого достигли миллиона единиц, стал ГАЗ-51. 7 апреля 1948 года произошло незабываемое событие – Государственный автомобильный завод имени Молотова выпустил свой миллионный автомобиль.
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