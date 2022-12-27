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Эрик тен Хаг: «МЮ» потерял форварда, поэтому хочет купить нового. Это должен быть правильный игрок – критерии здесь высоки»

Эрик тен Хаг: «МЮ» потерял форварда, поэтому хочет купить нового. Это должен быть правильный игрок – критерии здесь высоки»

Эрик тен Хаг подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего. В ноябре команду покинул Криштиану Роналду.

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