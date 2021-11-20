Депутаты Киевсовета обратились попросили Израиль присвоить звание Праведник народов мира почитателю Гитлера

Киевский городской совет обратился в Израильский национальный мемориал Холокоста Яд Вашем с просьбой официально присвоить почетное звание Праведник народов мира митрополиту Украинской греко-католической церкви Андрею Шептицкому.
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