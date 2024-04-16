СМИ: Израиль решил, как ответит на атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на заседании военного кабинета в сокращенном составе во вторник, 16 апреля, определилась с вариантами ответов на удар Ирана, но дату назвать пока не готова, – сообщает The Jerusalem Post.
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