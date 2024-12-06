В кинопарке «Москино» гости могут освоить основы главных военных специальностей

В рамках культурно-просветительского проекта «Зима в Москве» в кинопарке «Москино» с 7 по 8 декабря пройдут мероприятия, посвященные Дню воинской славы России — Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.