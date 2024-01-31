Метеоролог Позднякова: В начале февраля в Москву придет тепло

В начале февраля температура воздуха в российской столице будет на три-пять градусов выше нормы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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