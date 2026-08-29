Редкие и необычные вакансии в Новосибирской области

Сыродел Эта вакансия адресована специалисту со средне-специальным или высшим образованием и с опытом технолога молочного производства или сыровара.
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