Правительство о защите и ремонте НПЗ.Нефтяные компании выделили собственные средства на защиту объектов и активно взаимодействуют с Минобороны.
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Наконец-то. Время военное и управление всеми отраслями экономики.должно быть централизовано, не зависимо от форм собственности, я так думаю.
Опомнились. А до этого владельцы НПЗ надеялись, что пронесет, или, что государство выручит, или на какие-то свои договорнячки с хохлами?
Давайте подождем результатов. Это когда на всех заправках есть любой бензин по приемлемым ценам. А что там кто делал и не делал, это вторично . Важен результат