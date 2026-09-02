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Правительство о защите и ремонте НПЗ

Правительство о защите и ремонте НПЗ

Правительство о защите и ремонте НПЗ.Нефтяные компании выделили собственные средства на защиту объектов и активно взаимодействуют с Минобороны.

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Наталия

Опомнились. А до этого  владельцы НПЗ надеялись, что пронесет, или, что государство выручит, или на какие-то свои договорнячки с хохлами?