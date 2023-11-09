Минцифры: принятие новых мер против завышения цен на связь нецелесообразно

Минцифры РФ ответило отказом на инициативу депутатов Госдумы обязать операторов связи заключать дополнительные соглашения с абонентами при повышении тарифов выше индекса потребительских цен на прошлогодние услуги.
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